Трамп устроил пышную вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» на фоне прекращения продовольственных пособий для миллионов американцев

Президент Дональд Трамп подвергся критике после того, как в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде состоялась роскошная вечеринка в стиле «Великого Гэтсби». Мероприятие прошло в ночь на 1 ноября — всего за несколько часов до того, как миллионы американцев потеряли доступ к федеральной программе продовольственной помощи SNAP.

По данным USA Today и The Guardian, праздник с участием сотен гостей, живой музыки и декораций в духе 1920-х годов обошёлся в миллионы долларов. Журнал People сообщает, что темой вечеринки была «эпоха изобилия и роскоши», а приглашённые гости прибыли в костюмах в стиле джаза и арт-деко.

Критики назвали событие «символом неравенства» и «циничной демонстрацией роскоши в момент, когда 42 миллиона американцев остаются без помощи на еду». Комментатор The Daily Show Джон Стюарт отметил, что «тема вечеринки, судя по всему, — вопиющее неравенство доходов».

По информации Democracy Now!, программа SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) приостановила выплаты из-за временного бюджетного кризиса, а переговоры в Конгрессе зашли в тупик.

Представители Белого дома отказались комментировать расходы на вечеринку, однако в соцсетях распространяются слухи о том, что на мероприятие было потрачено более $3,4 миллиона бюджетных средств.

Тем временем демократы в Конгрессе осудили «недопустимую расточительность» президента, подчеркнув, что «в то время как миллионы семей не знают, чем накормить детей, Трамп устраивает бал в стиле Гэтсби».

Несмотря на волну критики, сторонники президента заявляют, что мероприятие было «частной инициативой» и «не связано с государственными расходами».

Переговоры о завершении правительственного шатдауна усиливаются, поскольку нынешняя пауза в работе федеральных структур может стать самой длительной в истории США. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что выплаты по программе продовольственной помощи SNAP будут приостановлены до тех пор, пока Конгресс не примет бюджет.

Позже Белый дом уточнил позицию: программа будет частично профинансирована, и в ноябре получатели получат около половины от обычных выплат. По данным Министерства сельского хозяйства, помощь всё же будет направлена примерно 42 миллионам американцев.

Критики обвиняют администрацию в использовании социальной программы как инструмента политического давления, тогда как сторонники Трампа утверждают, что президент добивается финансовой дисциплины и справедливого распределения средств.