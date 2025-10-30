Белый дом утвердил квоту на приём 7 500 беженцев в 2026 финансовом году. Согласно президентскому распоряжению, подписанному 30 сентября 2025 года, в Соединённые Штаты смогут въехать до 7 500 человек, если их приём обоснован гуманитарными причинами или отвечает национальным интересам страны. Основная часть квоты будет выделена африканерам из Южной Африки, пострадавшим от незаконной или несправедливой дискриминации, в соответствии с исполнительным указом. Также под программу подпадут и другие лица, подвергшиеся преследованиям в своих государствах.

В документе указывается, что приём беженцев будет проходить в строгом соответствии с действующими президентскими указами, включая указ об усиленной проверке личности, указ о приостановке приёма беженцев за исключением случаев, когда это отвечает национальным интересам, а также прокламацию, ограничивающую въезд иностранцев, представляющих угрозу безопасности США.

Распоряжение опубликовано в Федеральном реестре и вступает в силу 31 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа «только начинает» депортацию нелегальных мигрантов из США.