Министерство внутренней безопасности США сообщило, что с 20 января 2025 года из страны было выдворено или добровольно уехало около 2 миллионов нелегальных мигрантов. По данным ведомства, примерно 1,6 миллиона человек покинули США самостоятельно, ещё более 400 тысяч были депортированы.

В администрации Дональда Трампа заявляют, что такие результаты стали возможны благодаря ужесточению иммиграционного контроля и новым инициативам министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. «Цифры говорят сами за себя: 2 миллиона нелегальных мигрантов удалены всего за 250 дней. Политика президента Трампа делает американские сообщества безопаснее. И это лишь начало», — отметила представитель DHS Триша Маклафлин.

Ведомство подчеркнуло, что «эра открытых границ завершена» и уже четыре месяца Служба таможенного и пограничного контроля не выпускает нелегалов на территорию страны. По данным ООН, на фоне политики Трампа поток мигрантов из Центральной Америки сократился на 97%.

DHS также расширяет сеть центров содержания и подписывает новые соглашения с властями штатов, чтобы ускорить депортации. Дональд Трамп заявил, что под его руководством арестовано более 28 тысяч преступников и изъято свыше 6 тысяч единиц оружия, подчеркнув, что «Америка вновь становится безопасной».