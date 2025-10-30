Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству обороны (которое он назвал «Департаментом войны») начать возобновление ядерных испытаний «на равной основе» с другими странами.

По словам Трампа, Соединённые Штаты располагают крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия — больше, чем Россия и Китай. Он подчеркнул, что модернизация и обновление американских ядерных сил были проведены ещё в его первый президентский срок.

«Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора», — отметил Трамп, добавив, что Россия занимает второе место по количеству ядерных вооружений, а Китай «отстаёт, но догонит в течение пяти лет».

Заявление Трампа прозвучало вскоре после того, как президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях ядерного торпедного комплекса “Посейдон”. На фоне растущего напряжения мировые аналитики заговорили о начале новой ядерной гонки между сверхдержавами.