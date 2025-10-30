Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) сообщила о задержании нескольких особо опасных нелегальных мигрантов, включая 53-летнего гражданина России Бориса Селюцкого, осуждённого в Восточном округе Нью-Йорка за хранение детской порнографии, перевозимой между штатами. Несмотря на правительственный шатдаун и отсутствие выплат, офицеры ICE продолжают работу, задерживая преступников по всей стране.

Помощник секретаря Триша МакЛафлин отметила, что, “пока многие американцы наслаждались праздничными выходными, сотрудники ICE работали без зарплаты из-за шатдауна, вызванного демократами”, и рисковали жизнью, задерживая убийц, педофилов и других опасных преступников. «Мы не позволим шатдауну остановить нас на пути к тому, чтобы снова сделать Америку безопасной», — подчеркнула она.

По данным ведомства, офицеры ICE ежедневно защищают улицы американских городов, арестовывая самых опасных преступников, находящихся в стране незаконно. Среди арестованных в праздничные дни — Борис Селюцкий, 53-летний гражданин России, осуждённый за хранение детской порнографии и депортированный после отбытия наказания.