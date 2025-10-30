Дональд Трамп заявил, что «всё довольно ясно» — он не имеет права баллотироваться на третий президентский срок. Такое ограничение установлено 22-й поправкой к Конституции США, которая запрещает избираться на пост президента более двух раз.

Тем не менее, глава Белого дома продолжает намекать на возможность третьего срока, что вызвало активные обсуждения в СМИ и социальных сетях. В то же время ряд политиков-республиканцев, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, подчеркнули, что законодательных оснований для этого нет.

Ранее конгрессмен Энди Оглс предложил внести поправку, которая позволила бы президенту избираться более двух раз, однако этот проект пока не получил широкой поддержки.