Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении исторического названия «Министерство войны» в качестве вторичного для Министерства обороны.

Этот документ стал уже 200-м указом, подписанным главой государства с начала его президентского срока.

Согласно документу, должностные лица могут использовать титулы «Министр войны» и «Министерство войны» в официальной переписке и публичных заявлениях. Указ также предусматривает подготовку предложений по окончательному переименованию ведомства.

Белый дом заявил, что новое название должно отразить мощь американских вооружённых сил и решимость страны защищать свои национальные интересы. В администрации напомнили, что именно Министерство войны, созданное в 1789 году, сыграло ключевую роль в победах США в войне 1812 года, Первой и Второй мировых войнах.

«Название “Министерство войны” посылает более сильный сигнал готовности и решимости, чем “Министерство обороны”, и показывает врагам, что Америка готова воевать ради защиты своих интересов», – говорится в заявлении.

Белый дом подчеркнул, что политика президента направлена на «мир через силу» и восстановление военной гордости нации. Среди недавних шагов – военный парад в Вашингтоне к 250-летию армии США и «решительный удар» по ядерным объектам Ирана, который, по словам администрации, подтвердил военное превосходство страны.