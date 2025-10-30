Двух лидеров российской мафии приговорили к 25 годам тюрьмы за заказное убийство журналистки по заказу Ирана

В США два высокопоставленных члена российской мафии, Рафат Амиров и Полад Омаров, получили по 25 лет лишения свободы за участие в заказном убийстве журналистки, писательницы и правозащитницы Масих Алинеджад по поручению правительства Ирана.

Амиров и Омаров действовали по указанию Корпуса стражей исламской революции, получив $500 000 за убийство и передавая информацию о местонахождении Алинеджад другим членам организации, включая подготовку вооружённого нападения в Нью-Йорке. Попытка была предотвращена полицией, когда один из исполнителей был задержан с оружием и боеприпасами.

По словам представителей ФБР и Минюста США, это дело демонстрирует использование Ираном международных криминальных сетей для преследования диссидентов на территории США.

