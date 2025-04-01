Грузин и иранец признаны виновными в попытке заказного убийства иранской журналистки в США

Как сообщает Департамент юстиции, Иранское правительство наняло Полада Омарова, 40 лет, и Рафата Амирова, 46 лет, для убийства Масих Алинежад за $500 000.

Оба были признаны присяжными виновными по всем пяти пунктам обвинительного заключения, которое включало обвинения в заказном убийстве и покушении на убийство с целью совершения рэкета. Вынесение приговора назначено на 17 сентября 2025 года.

Согласно судебным документам, Омаров и Амиров были высокопоставленными членами азербайджанской фракции русской мафии, которые работали с другими ее членами, чтобы попытаться убить Масих Алинежад по указанию высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции («КСИР»).

Масих Алинеджад — журналистка, блогер и писательница, известная критикой иранского правительства. Она родилась в Иране в 1976 году и с 2009 года жила в США. С конца 1990-х годов она борется за права иранских граждан, публиковала информацию о нарушениях прав человека правительством Ирана по всему миру. Работает в агентстве США по глобальным медиа. Ведущая и продюсер персидской службы «Голоса Америки», корреспондент персидской службы Радио «Свобода», внештатный сотрудник телеканала на персидском языке Manoto, пишущий редактор журнала IranWire.

Правительство Ирана планировало запугать, преследовать и похитить Алинеджад за ее работу журналистом, автором и активистом по правам человека. Еще в 2020 и 2021 годах сотрудники иранской разведки и агенты планировали похитить ее из США для передачи Ирану в попытке заставить ее замолчать за критику иранского режима.

После того, как эти попытки провалились, КСИР обратился к Амирову и Омарову, чтобы те нашли и убили ее. Преступники стали следить за журналисткой и передавали информацию Халиду Мехтиеву, другому члену мафии, проживавшему в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, чтобы тот мог следить за активисткой Алинежад и убить ее. Преступление должно было совершиться 28 июля 2022 года, но когда Мехтиев выезжал с места, где он наблюдал за домом журналистки, его остановили за нарушение правил дорожного движения, и во время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили штурмовую винтовку, 66 патронов, около $1100 наличными и черную лыжную маску. Таким образом, заказное убийство удалось предотвратить.

После того, как Мехтиев был арестован, Омаров связался с его матерью и пригрозил убить ее и другого ее сына, если она не сообщит, где содержится Мехтиев.

Амиров из Ирана и Омаров из Грузии были признаны виновными по пяти пунктам: заказное убийство, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы; сговор с целью совершения заказного убийства, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы; сговор с целью отмывания денег, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы; покушение на убийство с целью совершения рэкета, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы; а также хранение и использование огнестрельного оружия в связи с покушением на убийство, которое влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Обоим обвиняемым грозит пожизненный срок заключения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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