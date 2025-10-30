В Портленде, штат Орегон, сотрудники Специальной оперативной группы Пограничной службы США (USBP) совместно с подразделениями OFO SRT и иммиграционной службы ICE задержали 51 нелегального мигранта с обширным криминальным прошлым. Все арестованные находятся под стражей ICE. Среди них — граждане Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Китая, Перу, Никарагуа, Колумбии, Израиля, Грузии, Египта, Кыргызстана, Грузии и Танзании.

Задержанным предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, домашнем насилии, жестоком обращении с детьми, торговле наркотиками, нападении, ограблении, непредумышленном убийстве, незаконном хранении оружия, распространении наркотиков, а также мошенничестве с визами и нарушении иммиграционного законодательства.

Операция проведена в рамках усиленных мер безопасности, направленных на выявление и депортацию опасных преступников, незаконно находящихся на территории США.