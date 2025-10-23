Специальные выборы в Калифорнии: правительство должно быть подотчётным народу или станет инструментом авторитарного контроля

Калифорния готовится к беспрецедентным специальным выборам 4 ноября. В бюллетене для голосования обозначены новые избирательные округа — и баланс сил в Конгрессе.

Эти выборы — вопрос представительства. Президент Трамп разжёг длившуюся всю середину десятилетия борьбу за перераспределение избирательных округов в Техасе, требуя новые карты избирательных округов в пользу Республиканской партии перед промежуточными выборами в следующем году. Теперь Калифорния пытается компенсировать этот шаг, предлагая новые карты для предстоящих дополнительных выборов.

На специальном брифинге ACoM 16 октября независимые эксперты по избирательным правам из организации Common Cause подробно рассказали о том, что означают эти специальные выборы для калифорнийцев, какую ключевую информацию необходимо знать избирателям и как избиратели могут получить помощь от независимых организаций, чтобы их голос был услышан на выборах.

“Специальные выборы 4 ноября посвящены перераспределению избирательных округов и представительству. Мы глубоко обеспокоены этим, потому что знаем, что перераспределение избирательных округов — это больше, чем просто линии на карте. Честные карты означают справедливое представительство, честные голоса и справедливое будущее для всех,” — сказал Дариус Кемп, исполнительный директор California Common Cause. “Как организация, мы боролись за справедливые карты вплоть до Верховного суда и независимой комиссии по перераспределению избирательных округов в Калифорнии, что является золотым стандартом для перераспределения избирательных округов по всей стране.”

“Common Cause Калифорнии десятилетиями лидирует в обеспечении прозрачности и репрезентативности процессов перераспределения избирательных округов в нашем штате. В 2008 году мы помогли положить конец межпартийному джерримендерингу в штате Калифорния в законодательном процессе. А в 2010 году мы сделали то же самое в Конгрессе. Мы создали Комиссию по перераспределению избирательных округов для граждан Калифорнии. Комиссия гарантирует, что на первом месте будут избиратели, а не политики. Поскольку демократия важна на всех уровнях власти, мы успешно провели аналогичные реформы для справедливого, беспристрастного и представительного перераспределения избирательных округов и на местном уровне,” — рассказал он о деятельности своей организации.

“В ходе цикла перераспределения избирательных округов на местах в 2020 году мы разработали ресурсы для информирования общественных групп, местных органов власти и общественности о процессах. Мы осуществляли надзор за перераспределением избирательных округов более чем в 60 городах, округах и школьных советах.”

“Наша работа была сосредоточена на расширении возможностей сообществ, чтобы их голоса были услышаны, что привело к более активному участию общественности и более справедливым и равноправным процессам перераспределения избирательных округов как на местном, так и на уровне штата по всей Калифорнии,” — подчеркнул Кемп.

“Чего нам ожидать от выборов 4 ноября? Вы видели, что это предложение будет принято. Итак, просто чтобы вы знали: мы беспартийная организация, поэтому сейчас мы обычно не проводим никаких опросов по таким вопросам. Наша цель — обеспечить избирателей всей справедливой и сбалансированной информацией, необходимой для принятия обоснованного решения,” — заявил Дэн Викунья, старший директор по вопросам политики голосования и справедливого представительства в Common Cause. “Но я скажу, что мы провели конкретный опрос — опросили более 2000 американцев, 500 из которых в Калифорнии, а также 500 в Техасе и других штатах, и спрашивали избирателей о важности перераспределения избирательных округов. И я могу сказать, что этот вопрос о перераспределении избирательных округов начался с того, что Трамп попросил Техас найти больше голосов.”

Proposition 50 — это ответ Трампу и будет ограничено по времени

“Это привело к тому, что губернатор Гэвин Ньюсом представил Proposition 50. Могу сказать, что наши опросы показывают, что калифорнийцы, как и большинство американцев, понимают важность перераспределения избирательных округов. Они считают, что избиратели должны выбирать своих избранных должностных лиц, а не избранные должностные лица — своих избирателей. Даже большинство республиканцев в Калифорнии считают, что перераспределение избирательных округов важно для нашей демократии, не говоря уже о большинстве демократов и большинстве независимых,” — продолжил он.

“Люди прекрасно понимают важность перераспределения избирательных округов и понимают, что перераспределение избирательных округов — это ключевой фактор, определяющий, будет ли у нас справедливая, свободная, открытая и представительная демократия,” — подчеркнул Викунья.

“В этом году в Калифорнии пройдут внеочередные выборы по всему штату, 4 ноября 2025 года. По всему штату избирателям будет предложено принять решение по Proposition 50, которое изменит границы избирательных округов Калифорнии перед промежуточными выборами 2026 года. Предложение 50 будет единственным предложением по всему штату, вынесенным на голосование 4 ноября. Избирателям предстоит принять ряд местных мер, которые также могут быть вынесены на голосование в их городе или округе. Подробнее об этом избиратели могут узнать на нашем сайте.”

“Proposition 50 предусматривает принятие новой карты Палаты представителей США для Калифорнии, которая будет использоваться на выборах с 2026 по 2030 год. Если избиратели одобрят Proposition 50 4 ноября, карта, указанная в законопроекте AB604, вступит в силу для избирательных округов Палаты представителей США в Калифорнии с 2026 года. После переписи населения 2030 года полномочия по перераспределению избирательных округов вернутся к Комиссии по перераспределению избирательных округов граждан в соответствии с действующим законодательством, поэтому Proposition 50 коснётся только избирательных округов Палаты представителей США и не затронет избирательные округа Ассамблеи штата или Сената штата.”

“То есть действие Proposition 50 будет ограничено по времени,” — подчеркнул он. “Так откуда же взялось Proposition 50? Как я уже упоминал ранее, в июле этого года Министерство юстиции президента Дональда Трампа направило письмо политическим лидерам Техаса с требованием упразднить систему избирательных округов Конгресса, призванную предоставить цветным сообществам возможность избирать кандидатов по своему выбору. Трамп также пытался передать пять избирательных округов штата из-под контроля демократов республиканцам. В ответ на нападение на избирательное право в Техасе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о своём плане. И в августе законодательный орган Калифорнии принял пакет законов, предусматривающий проведение дополнительных выборов 4 ноября 2025 года.”

“Common Cause в Калифорнии не выступает против Proposition 50. Мы решили оценить любое перераспределение избирательных округов в середине десятилетия с точки зрения наших критериев справедливости. Эти критерии основаны на пропорциональности, участии общественности, расовом равенстве, сроках и поддержке федеральных и независимых реформ перераспределения избирательных округов. Поэтому мы определили, что Предложение 50 соответствует этим стандартам, поэтому мы не против немного углубиться в критерии справедливости, которые мы разработали. Мы принципиально против джерримендеринга, независимо от того, кто его совершает. Однако мы также признаём, что это сложный и критический момент для нашей демократии, и избиратели имеют право принимать обоснованные решения о том, как будут проходить их выборы.”

“Это уже не просто игра одного штата в системе. Это захват власти на национальном уровне, призванный сделать Дональда Трампа неподотчётным избирателям на промежуточных выборах. Он боится, что наши критерии справедливости станут основой для определения того, как мы будем использовать наше ограниченное время и ресурсы, учитывая многочисленные вызовы демократии, с которыми сталкивается наша страна,” — заявил Викунья.

“Наш критерий: любая регистрация должна включать значимое участие общественности. Независимо от того, осуществляется ли регистрация посредством всенародного голосования или открытых публичных процессов, расовое равенство не должно способствовать расовой дискриминации или ослаблять политический голос чернокожих, латиноамериканцев, коренных народов, американцев азиатского происхождения, жителей тихоокеанских островов и других цветных сообществ.”

“Президент Трамп оказывает давление на такие штаты, как Техас, с целью перекройки избирательных округов в середине десятилетия ради чистой партийной выгоды. Это не единичный случай. Это скоординированная попытка подавить инакомыслие и манипулировать промежуточными выборами до того, как будет подан хоть один голос. Помимо Техаса, перераспределение избирательных округов уже провели Миссури, Северная Каролина объявила, что перекроит уже фальсифицированную карту. Флорида, Индиана и Канзас также рассматривают возможность проведения специальных сессий, чтобы потратить деньги налогоплательщиков на перераспределение избирательных округов,” — рассказал Викунья.

“Предложение Калифорнии прошло наши критерии справедливости, поскольку речь шла не об укреплении позиций одной партии, а о сохранении системы сдержек и противовесов в период демократического кризиса.

Вопрос в том, останется ли наше правительство подотчётным народу или станет инструментом авторитарного контроля… Когда избиратели теряют голос, целые сообщества теряют доступ к справедливому представительству в здравоохранении, образовании, занятости, общественной безопасности и многих других важных вопросах. Это стресс-тест демократии: либо избиратели остаются главным контролёром власти, либо политики манипулируют правилами, чтобы сделать себя неприкасаемыми.”

Процесс голосования

“Когда дело доходит до голосования, у жителей Калифорнии есть несколько способов проголосовать,” — сказала Бриттани Стоунсайфер, старший менеджер программы по избирательным правам и перераспределению избирательных округов California Common Cause.

“Первый вариант — по почте. Все избиратели с активной регистрацией автоматически получат бюллетень. Этот бюллетень можно вернуть через Почтовую службу США в предоставленном конверте. Почтовая оплата не требуется. Отправленные по почте бюллетени должны быть проштемпелёваны до 4 ноября, но мы настоятельно рекомендуем отправить их не позднее Хэллоуина, чтобы гарантировать своевременную доставку,” — подчеркнула она.

“Ещё один способ вернуть бюллетень — опустить его в официальный ящик для голосования в любом месте штата. Во многих округах это, вероятно, самый быстрый способ вернуть бюллетень, ранее полученный по почте,” — продолжила Стоунсайфер. “И наконец, при желании или необходимости, избирательные участки будут открыты в каждом округе 4 ноября с 7:00 до 20:00, и избиратели смогут проголосовать лично. Также сейчас доступны варианты раннего личного голосования, и начиная с 25 октября по всему штату откроется больше пунктов голосования.”

“При личном голосовании избиратели, нуждающиеся в языковой помощи, могут спросить сотрудников избирательных участков, какие материалы на предпочитаемом ими языке у них есть. Двуязычные сотрудники избирательных участков будут иметь бейджи с указанием языков, на которых они говорят. Если в конкретном избирательном участке язык, на котором говорит избиратель, недоступен, коллеги могут помочь избирателю получить доступ к горячей линии секретаря штата, на которой работают двуязычные сотрудники избирательных участков, говорящие на 10 языках.”

“Избирателям также следует знать, что для голосования на выборах штата в Калифорнии не требуется предъявлять удостоверение личности. Хотя сотрудники службы по делам выборов могут попросить предъявить удостоверение личности, чтобы облегчить поиск избирателя в списках для голосования, его наличие не является обязательным,” — рассказала она.

“Если вы находитесь в очереди на момент закрытия избирательных участков в 20:00 в день выборов, вы имеете право голосовать, и избиратели должны оставаться в очереди. Однако, если избиратели решили проголосовать самостоятельно, мы рекомендуем им зарегистрироваться на веб-сайте секретаря штата, чтобы отслеживать свой бюллетень и получать уведомления о получении или подсчёте голосов,” — рассказала Стоунсайфер. “Если у избирателей в любой точке штата возникнут вопросы или трудности в день выборов, они могут позвонить по номеру 866-OUR-VOTE.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services