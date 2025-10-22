Более 100 федеральных агентов, в том числе из Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) и Таможенной и пограничной службы (CBP), направлены на базу Береговой охраны в Аламеде. По данным источников, часть сотрудников прибудет уже в четверг.

Администрация Трампа усиливает федеральное присутствие в районе залива Сан-Франциско на фоне планируемых иммиграционных операций. Власти Калифорнии призвали население сохранять спокойствие и действовать мирно.

Ранее сообщалось о намерении Трампа ввести в Сан-Франциско подразделения Национальной гвардии.