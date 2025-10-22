Президент Дональд Трамп опроверг публикацию Wall Street Journal о разрешении США Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. В своем твите он назвал статью «фейковыми новостями» и подчеркнул, что США «не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали, или что Украина делает с ними».

Ранее СМИ сообщали, что США предоставят Украине разведданные для ударов по российской энергетической инфраструктуре и рассматривают возможность поставки мощного оружия, способного поражать цели глубоко на территории России. В материале упоминалась украинская крылатая ракета «Фламинго» с размахом крыльев 20 футов и боевой частью весом до одной тонны.

Ранее сообщалось, что Украина нанесла удар по Брянскому химическому заводу, используя ракеты Storm Shadow, которые смогли преодолеть российскую ПВО.