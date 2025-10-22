Президент Дональд Трамп вновь заявил о планах направить Национальную гвардию в Сан-Франциско, называя город небезопасным и утверждая, что местные власти не справляются с преступностью. По словам Трампа, он может использовать Закон о восстании, чтобы получить «неоспоримую власть» для развертывания войск.

Руководство Сан-Франциско и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко отреагировали на угрозы, подчеркнув, что город намерен защищать своих жителей и при необходимости оспаривать действия федерального правительства в суде.

Ранее Трамп уже направлял Нацгвардию в Лос-Анджелес, а теперь собирается усилить её присутствие в Сан-Франциско и Окленде.

Местные власти отмечают, что город мало что может сделать, чтобы помешать прибытию агентов ICE, CBP, DHS, DEA или ФБР, если федеральное правительство решит их направить.

Мэр Сан-Франциско и губернатор Ньюсом назвали планы Трампа необоснованными и опасными, а также заявили о готовности защищать права и безопасность жителей города всеми законными средствами.

Ранее губернатор Калифорнии направил Национальную гвардию и волонтёров для поддержки продовольственных банков, чтобы компенсировать задержки выплат продовольственных пособий SNAP для 5,5 миллионов жителей штата из-за федерального «шатдауна».