Минфин США ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний и призвал Москву к немедленному прекращению огня

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о новых санкциях против России из-за “отсутствия серьёзной приверженности мирному процессу в Украине”. Новые меры направлены на энергетический сектор России и снижают возможности Кремля финансировать военные действия и поддерживать экономику.

«Сейчас время прекратить убийства и немедленно установить перемирие», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. «Поскольку президент Путин отказывается закончить бессмысленную войну, Минфин вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля. Мы готовы к дальнейшим мерам, если это будет необходимо для поддержки усилий президента Трампа по прекращению войны».

Санкции затрагивают Роснефть и Лукойл, а также их дочерние компании в России, задействованные в энергетическом секторе. Теперь все активы этих компаний, находящиеся в США или под контролем американских граждан, блокируются. Нарушение санкций может повлечь гражданскую или уголовную ответственность.

OFAC также предупредило иностранные финансовые учреждения, что проведение крупных операций или предоставление услуг для поддержки российской военно-промышленной базы может привести к санкциям со стороны США. Цель мер — не наказание, а изменение поведения России и продвижение мирного решения конфликта.

Санкции распространяются на дочерние компании Роснефти и Лукойла, включая предприятия по добыче и переработке нефти, разработке газовых месторождений и производству технологий для трудноизвлекаемых углеводородов. Это шаг призван усилить давление на Кремль и заставить Москву вести переговоры о мире в Украине.