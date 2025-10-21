Президент США Дональд Трамп отменил ранее запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. В Белом доме подтвердили, что в «ближайшем будущем» встреча не состоится.

Решение последовало после того, как российская сторона заявила, что её цели в отношении Украины «не изменились». Ранее Трамп выражал надежду на второй саммит с Путиным после встречи в Анкоридже, Аляска, но договорённости не были достигнуты.

Отмена встречи стала серьёзным ударом по попыткам дипломатического диалога. Как отмечают СМИ, планы на саммит в Венгрии были сорваны, и пока нет новых дат проведения переговоров.