Сергей Бачковский из города Грин, штат Мэн, признал свою вину в федеральном суде США в Портленде в торговле частями китов и птиц, что является нарушением закона Лейси (Lacey Act).

С июня 2023 по март 2024 года Бачковский импортировал из Восточной Европы зубы и кости морских млекопитающих, а также части птиц, включая ширококрылого ястреба. Эти предметы он продавал через интернет покупателям по всей территории США. В обвинительном документе также указано о конфискации других предметов дикой природы, которые Бачковский намеревался продать, включая зубы морских млекопитающих и медведей, позвонки китов, а также перья и крылья орлов, ястребов, сов и стервятников.

Закон Лейси запрещает торговлю дикой природой, добытой или проданной с нарушением других законов США или штатов. Кашалоты и голубые киты охраняются Законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения, с 1973 года. Также запрещена продажа и транспортировка предметов, связанных с китами и мигрирующими птицами, без соответствующих разрешений, например, для научных исследований или сохранения видов.

Бачковскому грозит до пяти лет тюрьмы, три года надзора и штраф до 250 000 долларов или двукратная сумма незаконной прибыли.

Расследование и обвинение проводились в рамках операции Operation Raw Deal Службы охраны рыб и дикой природы США, направленной на пресечение незаконного импорта и перепродажи зубов и костей китов.