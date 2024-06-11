Бывший американский солдат экстрадирован из Украины в США в связи с обвинением в двойном убийстве и другими правонарушениями.

Гражданин США Крейг Остин Лэнг, 34 года, из Аризоны экстрадирован из Украины в Соединенные Штаты, где ему предъявлены многочисленные обвинения в трех федеральных округах – в Среднем округе Флориды, в Восточном округе Северной Каролины и в округе Аризона -, касающиеся двойного убийства, вооруженного ограбления, ложных показаний в заявлении на получение паспорта, кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах и неправомерного использования паспорта с нарушением условий и ограничений, в том числе другие расходы.

Согласно обвинительному заключению в Среднем округе Флориды, Лэнг и его сообвиняемый, 27-летний Алекс Джаред Цвифельхофер из Блумера, штат Висконсин, предположительно убили пару из Бруксвилля, штат Флорида, в 2018 году.

В 2017 году Ланг и Цвифельхофер, бывшие солдаты армии США, встретились на Украине, где Цвифельхофер заявил, что они оба были членами добровольческого батальона, сражающегося с российскими сепаратистами. Они якобы побывали в Кении, прежде чем попытаться проникнуть в Южный Судан. Они предположительно были задержаны властями Южного Судана и депортированы обратно в США, где встретились во Флориде в апреле 2018 года.

Ланг и Цвифельхофер предположительно убили пару во время вооруженного ограбления, чтобы украсть 3000 долларов, которые намеревались использовать для покупки огнестрельного оружия. Ланг и Цвифельхофер якобы ограбили жертв, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где планировали сражаться с венесуэльским режимом.

Лангу и Цвифельхоферу предъявлены обвинения в нарушении Закона о нейтралитете, сговоре с целью убийства, похищения или нанесения увечий лицам в иностранном государстве, сговоре с целью вмешательства в торговлю путем грабежа и сговоре с целью применения огнестрельного оружия во время и в связи с насильственным преступлением, вмешательстве в торговлю путем грабежа и использовании огнестрельного оружия во время и в связи с насильственным преступлением, повлекшим смерть. Если Ланга и Цвифельхофера признают виновными по всем пунктам обвинения, им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

8 марта федеральный суд присяжных признал Цвифельхофера виновным по всем вышеперечисленным обвинениям. Приговор Цвифельхоферу планируется вынести 6 августа.

Согласно обвинительному заключению в Восточном округе Северной Каролины, Ланг и его сообщники предположительно предприняли различные действия в сентябре 2018 года, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и минимизировать проверку во время международных поездок.

Они якобы разработали план предоставления документов, удостоверяющих личность двух сообщников, Лэнгу и четвертому сообщнику, Мэтью Скотту МакКлауду, с целью подачи заявления на получение паспортов США под вымышленными именами. Находясь в Северной Каролине, Лэнг предположительно подал заявление на получение паспорта США на имя одного из своих сообщников, Дамеона Шэ Адкока. Примерно через два дня Лэнг якобы передал Адкоку чемодан, в котором было несколько видов огнестрельного оружия, военная дымовая шашка и примерно 1500 долларов наличными в качестве платы за использование личной информации Адкока. Несколько дней спустя Лэнг и МакКлауд, которые подали заявку на получение паспорта США под именем сообщника Джордана Дина Миллера, предположительно приобрели авиабилеты, чтобы поехать из Джорджии в Нью-Йорк, а затем в Украину.

Лангу было предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с паспортами и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с паспортами, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве и неправомерном использовании виз, разрешений и других документов, а также в пособничестве и подстрекательстве к этим преступлениям, а также в ложном представлении информации о номере социального обеспечения (SSN). Адкоку, Миллеру и МакКлауду были предъявлены обвинения в связи с преступной схемой, они признали себя виновными. В случае признания виновным Лангу грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения.

В обвинительном заключении в округе Аризона, Лангу предъявлено обвинение в неправомерном использовании паспорта за то, что он якобы предоставил паспорт США мексиканским властям для получения мексиканской визы, что было нарушением условий и ограничений, содержащихся в паспорте. В случае признания Ланга виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения или более при определенных отягчающих обстоятельствах.

ФБР расследует это дело.