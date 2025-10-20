Трамп опубликовал видео с искусственным интеллектом, высмеивающее протесты «No Kings»

Президент США Дональд Трамп вызвал волну обсуждений в соцсетях, опубликовав видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике он изображён пилотом истребителя с надписью «King Trump», который сбрасывает коричневое вещество на толпу участников антипрезидентских протестов под лозунгом «No Kings» («Никаких королей»).

Видео появилось на платформе Truth Social и быстро распространилось по другим соцсетям, вызвав как критику, так и поддержку. Одни пользователи назвали ролик «отвратительным» и «недостойным президента», другие — «юмористическим ответом» на акции противников Трампа, прошедшие на выходных по всей стране.

Протесты «No Kings» («Никаких королей») прошли в десятках американских городов, где демонстранты выступали против возможного усиления президентской власти.

В комментарии для СМИ представители Республиканской партии назвали видео «шуткой, сделанной с использованием ИИ», тогда как демократы заявили, что оно «нормализует агрессию и презрение к гражданскому обществу».

Несмотря на критику, Трамп не удалил публикацию. В одном из последующих сообщений он написал: «Я работаю не покладая рук. Пусть они лучше злятся, чем управляют».