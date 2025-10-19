Во многих городах США и Европы прошли масштабные акции протеста под лозунгом «No Kings» («Никаких королей»), направленные против политики президента Дональда Трампа и, как заявляют участники, «усиления президентской власти». По оценкам СМИ, в акциях приняли участие миллионы человек — это одни из крупнейших протестов с момента его возвращения в Белый дом.

Демонстрации прошли во всех 50 штатах, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Участники несли плакаты с лозунгами «Democracy, not Monarchy» («Демократия, а не монархия») и «No one above the law» («Никто не выше закона»).

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал эти протесты «митингами ненависти к Америке», вызвав новую волну общественных споров.

Аналогичные демонстрации прошли и в ряде европейских столиц — в Лондоне, Берлине и Париже, где активисты выразили солидарность с американцами, призывая «защитить демократию и свободу прессы».

Акции прошли в целом мирно, хотя в некоторых городах полиция зафиксировала столкновения между участниками и контрпротестующими.

Протесты «No Kings» стали крупнейшей волной гражданской мобилизации против администрации Трампа с начала его второго президентского срока.