Министерство внутренней безопасности США вводит новую плату в размере 1 000 долларов за предоставление иммиграционного пароля или повторного пароля (re-parole) для лиц, находящихся на территории США.

Эта мера установлена законом H.R. 1 и распространяется на всех, кто получает первоначальный пароль или новый период пароля, включая тех, кто подал или подаст заявки по программе «Объединяя Украину» (Uniting for Ukraine, U4U).

Плата в 1 000 долларов действует для фискального года 2025 и ежегодно корректируется с учётом инфляции. В Федеральном реестре опубликованы все детали: сроки внесения платы, исключения для некоторых категорий заявителей и последствия за неуплату.

“Эта мера направлена на поддержание работы системы иммиграционного контроля и обеспечение справедливого распределения ресурсов, даже в условиях временного приостановления работы правительства”, – говорится в пресс-релизе иммиграционного ведомства.