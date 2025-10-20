Висконсин стал первым американским штатом, осудившим похищение Россией украинских детей

Штат Висконсин вошёл в историю как первый в США, официально осудивший насильственное вывоз украинских детей в Россию. Соответствующую совместную резолюцию представили и поддержали представители обеих партий законодательного собрания штата.

Документ осуждает действия России, связаные с депортацией почти 20 тысяч украинских детей с оккупированных территорий, и призывает федеральные власти США усилить давление на Москву для возвращения этих детей домой.

Инициатива получила широкую поддержку украинской диаспоры и правозащитных организаций. Всемирный конгресс украинцев поблагодарил Висконсин за «смелую моральную позицию» и назвал этот шаг примером для других штатов.

На фоне принятия резолюции в Милуоки открылась передвижная VR-выставка «Война крупным планом», созданная украинским фотографом Николаем Омельченко. Она показывает разрушения и человеческие истории войны через 360-градусные панорамы.

«Мы не можем оставаться равнодушными, когда детей разлучают с семьями и вывозят в чужую страну под видом “спасения”», — говорится в обращении законодателей Висконсина.

Теперь ожидается, что другие штаты последуют примеру Висконсина, чтобы на уровне США усилить осуждение российских военных преступлений против детей Украины.