Microsoft сообщает, что Россия значительно расширила масштабы кибератак, выходя за пределы конфликта в Украине. Российские хакеры, связанные с государством, всё чаще атакуют малый бизнес и инфраструктуру стран НАТО, используя их как точки входа в более крупные организации.

Объём российской активности вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Кроме Украины, под ударом оказались США и их союзники. Российские группы всё чаще сотрудничают с киберпреступниками, используя общие инструменты и методы.

Microsoft отмечает, что США сталкиваются с постоянными угрозами, где кибератаки из России сочетают цели шпионажа и финансовой выгоды. Компания ежедневно блокирует миллионы попыток взлома и предупреждает о росте атак с использованием искусственного интеллекта.

В Microsoft призвали рассматривать кибербезопасность как ключевой элемент национальной стратегии и укреплять сотрудничество между государством и частным сектором для защиты критической инфраструктуры.