Висконсинский предприниматель приговорён к году тюрьмы за нарушение Закона о реформе экспортного контроля

Ранее Андрей Погосян, 68-летний гражданин США, родившийся в России и проживающий в Мэдисоне, признал свою вину в федеральном суде по делу о четырёх обвинениях в сговоре с целью обмана США и контрабанде товаров из страны.

Согласно законам США, экспорт товаров, технологий и программного обеспечения строго регулируется. В ответ на вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело специальные правила экспортного контроля, запрещающие поставку определённых товаров в Россию без лицензии. 16 сентября 2022 года эти правила были расширены, включив в перечень товары, потенциально полезные для производства Россией химического и биологического оружия. Нарушение этих правил является федеральным преступлением.

По материалам суда и показаниям на слушании, с сентября 2022 года по октябрь 2023 года Погосян через свою компанию Omega Diagnostics LLC умышленно нарушал и обходил экспортные ограничения, поставляя научное и диагностическое оборудование в Россию без лицензии. Для сокрытия конечного назначения он использовал транзит через третьи страны, включая Казахстан, Узбекистан, Турцию, Латвию и Литву. Погосян сотрудничал с компаниями и физическими лицами в России, осознавая необходимость получения лицензии, но игнорировал её.

Суд под председательством федерального судьи Уильяма Конли приговорил Погосяна к 12 месяцам и 1 дню заключения, 1 году условного освобождения, штрафу $10 000 и $100 на каждое обвинение. Дата добровольной сдачи установлена на 13 ноября 2025 года.