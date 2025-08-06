Гражданин США, уроженец России, признал вину в незаконном экспорте научного оборудования в Россию

Временно исполняющий обязанности федерального прокурора западного округа штата Висконсин Чедвик Эльгерсма сообщил, что 68-летний житель города Мэдисон Эндрю Погосян признал свою вину по четырём пунктам обвинения, включая сговор с целью обмана правительства США и контрабанду товаров из страны. Признание вины было принято федеральным судьей Уильямом Конли. Заседание по вынесению приговора назначено на 7 октября 2025 года.

Погосян, являющийся гражданином США и уроженцем России, был обвинён в нарушении экспортного контроля и незаконной отправке научного и лабораторного оборудования в российские компании в обход санкций, введённых в связи с войной в Украине.

«Господин Погосян поставил под угрозу национальную безопасность, нарушив санкции и незаконно отправляя научное оборудование в Россию, — заявил глава ФБР в Милуоки Майкл Хенсл. — Мы продолжаем бороться с теми, кто помогает иностранным государствам обходить американские санкции».

Согласно материалам дела, начиная с сентября 2022 года и по октябрь 2023 года, Погосян через свою компанию Omega Diagnostics, LLC намеренно нарушал экспортные ограничения, установленные Министерством торговли США после вторжения России в Украину. Он использовал страны-транзитеры — Казахстан, Узбекистан, Турцию, Латвию и Литву — чтобы скрыть конечного получателя оборудования. Несмотря на знание требований по лицензированию, Погосян осуществлял экспорт компонентов научного и диагностического оборудования без получения соответствующих разрешений.

Санкции, введённые 24 февраля 2022 года, были направлены на ограничение доступа России к технологиям, которые могут использоваться, в том числе, для создания химического и биологического оружия. Подобные действия квалифицируются как федеральное преступление в рамках Закона о реформе экспортного контроля США.

Погосяну грозит до 5 лет лишения свободы по статье о сговоре и до 10 лет по каждому эпизоду контрабанды.