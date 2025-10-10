Нобелевская премия мира 2025 года досталась Марии Корине Мачадо, а не Дональду Трампу — Белый дом обвинил комитет в “политике вместо мира”

Лауреатом Нобелевской премии мира стала венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, обойдя президента США Дональда Трампа, которого в последние месяцы активно выдвигали сторонники движения MAGA и несколько иностранных парламентариев.

Решение Нобелевского комитета вызвало бурную реакцию в Вашингтоне. Белый дом выступил с заявлением, что комитет “поставил политику выше мира”, а сам Трамп провёл “бурную ночь публикаций” в своей соцсети, заявив, что “заслужил эту награду больше любого другого лидера”.

По данным Fox News и Politico, республиканцы назвали решение “ограблением” и “оскорблением для тех, кто верит в мир через силу”. Издание Axios сообщает, что сторонники Трампа обвинили комитет в предвзятости, а хэштег #TrumpDeservesNobel за несколько часов стал трендом в соцсетях.

Мачадо, комментируя награждение, поблагодарила международное сообщество и “всех, кто борется против диктатуры Мадуро”, добавив, что “мир и свобода начинаются с мужества говорить правду”.

Тем временем Норвегия готовилась к возможной жёсткой реакции Вашингтона: аналитики не исключали, что Трамп может ввести новые тарифы или потребовать от НАТО “пересмотра условий сотрудничества”.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года и, по словам членов комитета, “отражает усилия за примирение и права человека, а не политические кампании”.

Ранее сообщалось о том, что Украина готова выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.