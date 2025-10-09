В жилом доме в районе Уэствуд-Хайлендс в Сан-Франциско полиция обнаружила тела четырёх человек, включая двух детей. Трагедия произошла вечером в среду, 8 октября, после того как в полицию поступил вызов о проверке благополучия жильцов.

По данным местных СМИ, обстоятельства происшествия вызывают подозрения — правоохранители рассматривают случившееся как возможное убийство-самоубийство. Официально версия пока не подтверждена, однако полиция заявила, что признаков угрозы для населения нет.

«Мы продолжаем расследование, на месте работают следователи и криминалисты. Просим уважать частную жизнь семьи погибших», — сообщил представитель полиции Сан-Франциско.

Имена погибших не разглашаются. Известно, что дом, где произошла трагедия, находится на Монтерей-бульваре, в спокойном жилом районе города.