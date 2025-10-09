Зеленский: Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира при условии прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тому удастся добиться прекращения огня.

«Если президент Трамп действительно сможет остановить войну, мы с радостью выдвинем его на Нобелевскую премию мира», — заявил Зеленский, комментируя инициативы Вашингтона по урегулированию конфликта.

Ранее ряд европейских и американских СМИ сообщили, что украинская сторона рассматривает возможность официального обращения в Нобелевский комитет. Тем временем высказывания Зеленского вызвали критику со стороны некоторых экспертов: они назвали «опасными» условия, при которых премия связывается с военными поставками, включая обсуждение возможной передачи Украине ракет Tomahawk.

В Европе также прозвучали обвинения в «шантаже» и попытке давления на Вашингтон. Однако в Киеве подчеркивают, что речь идёт исключительно о мирных инициативах, а не об оружейных сделках.