Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Нобелевского комитета не присуждать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, заявив, что «не ему решать, кто достоин этой награды». При этом российский лидер отметил, что Трамп «реально многое делает для мира» и «искренне стремится к урегулированию конфликта в Украине».

Путин подчеркнул, что Нобелевская премия мира в последние годы «утратила прежний авторитет», а решения комитета «часто носят политический характер». По его словам, «бывало, что премию вручали людям, которые для мира ничего не сделали».

После заявления Путина Дональд Трамп поблагодарил его в своей социальной сети, написав: «Спасибо президенту Путину!»

Ранее Нобелевский комитет присудил премию мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо, что вызвало недовольство сторонников Трампа и критику со стороны Белого дома.