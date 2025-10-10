Техасская служба общественной безопасности предотвратила попытку нелегальной перевозки людей

27 сентября 2025 года пилот дрона Техасской службы общественной безопасности (регион Южный Техас) заметил группу нелегальных иммигрантов возле реки Рио-Гранде в округе Старр, которых погружал в фургон Chrysler человек, подозреваемый в контрабанде людей.

Команда DPS Brush перехватила транспортное средство, что привело к короткой погоне. Водитель и несколько пассажиров покинули автомобиль на ходу. Всего было задержано 10 нелегальных иммигрантов, включая двух из Узбекистана и одного из Словении. Водитель скрылся. Все задержанные переданы Пограничной службе США.

Случай стал очередным примером работы операции «Lone Star», направленной на борьбу с контрабандой людей и обеспечение безопасности границы.