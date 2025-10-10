Texas Department of Public Safety
Photo: Texas Department of Public Safety

Техасская служба общественной безопасности предотвратила попытку нелегальной перевозки людей

27 сентября 2025 года пилот дрона Техасской службы общественной безопасности (регион Южный Техас) заметил группу нелегальных иммигрантов возле реки Рио-Гранде в округе Старр, которых погружал в фургон Chrysler человек, подозреваемый в контрабанде людей.

Команда DPS Brush перехватила транспортное средство, что привело к короткой погоне. Водитель и несколько пассажиров покинули автомобиль на ходу. Всего было задержано 10 нелегальных иммигрантов, включая двух из Узбекистана и одного из Словении. Водитель скрылся. Все задержанные переданы Пограничной службе США.

Случай стал очередным примером работы операции «Lone Star», направленной на борьбу с контрабандой людей и обеспечение безопасности границы.

