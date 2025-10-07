В Иллинойс прибыли подразделения Национальной гвардии из Техаса для охраны федеральных объектов на фоне протестов против иммиграционной службы ICE. Местные власти штата и города Чикаго подали в суд на администрацию Трампа, оспаривая законность и необходимость такой мобилизации.

Солдаты Национальной гвардии будут размещены в районе Чикаго. По словам военных, это первая подобная операция с привлечением гвардии из другого штата. Судья пока отказался немедленно блокировать развертывание войск.

Администрация Трампа ранее заявляла о возможности применения Закона о мятеже, если протесты усилятся. Местные власти и жители выражают обеспокоенность масштабной военной активностью на территории штата.

Органы штата продолжают юридическую борьбу, одновременно отслеживая действия федеральных войск, чтобы защитить права жителей и предотвратить эскалацию насилия.

Ранее сообщалось о неудачной попытке администрации Трампа ввести Нацгвардию в Портленд, штат Орегон.