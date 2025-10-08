Федеральные власти сообщили об аресте 29-летнего Джонатана Риндеркнехта, обвиняемого в поджоге, который привёл к масштабному пожару в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе. По данным следствия, именно он умышленно поджёг территорию недалеко от популярной туристической тропы в канун Нового года, что стало причиной разрушительного пожара, уничтожившего тысячи домов и унесшего жизни 12 человек.

Пожар, начавшийся 7 января 2025 года, стал одним из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса — сгорело более 23 000 акров земли, около тысячи строений было повреждено.

Риндеркнехт, уроженец Флориды и водитель Uber, по данным Минюста США, планировал поджог заранее. Следователи обнаружили на его устройствах цифровые изображения, в том числе созданную им с помощью искусственного интеллекта иллюстрацию горящего города.

Мужчину арестовали во вторник в Орландо, Флорида. Ему предъявлены обвинения в умышленном поджоге, приведшем к гибели людей. Пресс-конференция Министерства юстиции по делу состоялась сегодня утром в Лос-Анджелесе.

Пожар в Palisades стал частью серии возгораний, охвативших Южную Калифорнию в начале года. Власти называют задержание подозреваемого «значительным прорывом» в расследовании.

