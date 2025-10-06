Суд США вновь заблокировал отправку Национальной гвардии Трампом в Орегон

Федеральный судья Карин Иммергут вновь приостановила решение президента Дональда Трампа о направлении подразделений Национальной гвардии в Орегон, включая военнослужащих из Калифорнии.

Решение суда было вынесено в воскресенье вечером после того, как администрация Трампа попыталась обойти предыдущий запрет и направить в Портленд сотни бойцов гвардии из других штатов. Суд признал такие действия «не имеющими законных оснований» и подчеркнул, что контроль над Национальной гвардией остаётся за губернаторами штатов, если только не объявлено чрезвычайное положение федерального уровня.

Как отмечают СМИ, это уже второй случай за двое суток, когда суд блокирует попытку федеральных властей ввести войска в Орегон. Ранее президент Трамп заявил, что направит гвардейцев для «восстановления порядка» на фоне продолжающихся протестов и столкновений у зданий федеральных учреждений в Портленде.

В то же время администрация Калифорнии назвала решение суда «победой закона и штатовских полномочий». Представители Белого дома раскритиковали постановление, заявив, что оно «ограничивает президента в обеспечении безопасности американцев».