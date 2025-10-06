Консультативный комитет по практике иммунизации, ACIP, который предоставляет рекомендации Центрам по контролю и профилактике заболеваний, провел заседание 18–19 сентября. ACIP выпустил новые рекомендации по нескольким вакцинам, наиболее важными из которых являются вакцина КПК (корь, эпидемический паротит, краснуха) и вакцина против гепатита B. Ранее ACIP выпустил новые рекомендации по вакцине против COVID-19, существенно ограничив возможности для вакцинации.

Рекомендации комитета противоречат давно существующей политике и вызывают обеспокоенность в медицинском сообществе в целом. Несколько штатов объявили, что не будут следовать рекомендациям ACIP и разработают собственные протоколы.

На еженедельном брифинге ACoM 26 сентября для СМИ выступающие спикеры обсуждали свои опасения по поводу рекомендаций ACIP.

Гепатите Б

“Гепатит B передаётся половым путём. Нет смысла прививать ребёнка, который только что родился, вирусом гепатита B,” – заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции 21 сентября, где присутствовали министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, директор Национальных институтов здравоохранения доктор Джей Бхаттачарья, комиссар FDA Марти Макари и доктор Мехмет Оз, администратор Центров услуг Medicare и Medicaid. “Поэтому я бы сказал: подождите, пока ребёнку исполнится 12 лет и он окрепнет, и прививайте его от гепатита B. И я думаю, если вы это сделаете, это станет настоящей революцией в позитивном смысле для страны.”

“Президент Дональд Трамп ошибочно характеризует гепатит В как заболевание, передающееся половым путём, а также ошибочно предлагает проводить вакцинацию от гепатита В доподростковом возрасте, а не при рождении,” – заявил гепатолог, доктор Маурицио Боначини, генеральный директор Mission Gastroenterology and Hepatology, доцент Калифорнийского университета в Сан-Франциско “Наиболее распространенным способом передачи гепатита В — вируса, поражающего печень и способного вызывать рак или цирроз, — является передача от матери к ребёнку. Мать очень виремична. Обычно она об этом не знает. И тогда она передаёт инфекцию ребёнку.”

Ранее в материковом Китае гепатитом В было инфицировано от 8 до 10% населения. Сейчас этот показатель снизился до 4%. По оценкам, среди иммигрантов из Индии уровень носительства составляет 4%, отметил Боначини, который проводил разъяснительную работу с южноазиатскими американцами, чтобы повысить их осведомленность об этом заболевании.

“Проблема в том, что ребёнок, не имеющий никакой защиты при рождении, если он заразится гепатитом B, по сути, останется с этим вирусом на всю жизнь, примерно в 90%. В то же время, если ввести дозу вакцины при рождении, можно снизить этот показатель до однозначного числа. Поэтому это имеет большое значение,” — сказал Боначини. “Если вакцинировать детей при рождении, а затем вводить им три дозы вакцины, чтобы завершить курс в течение первых нескольких месяцев жизни, риск рака печени значительно снижается.”

Боначини отметил текущие рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые рекомендуют всем взрослым в возрасте от 19 до 59 лет пройти тестирование на гепатит B, используя трёхкомпонентную стратегию.

“Я только что вернулся с этой встречи в Аккре, Гана, где люди не проходят тестирование, потому что у них нет денег. Что ж, в Соединённых Штатах мы не делаем тестирование, потому что игнорируем проблемы,” – отметил он грунты факт.

“То есть, это мировая проблема. И цель Всемирной организации здравоохранения по ликвидации вирусного гепатита к 2030 году, к сожалению, недостижима ни здесь, в Соединённых Штатах, стране с богатыми ресурсами, ни в развивающихся странах,” — сказал Боначини, предположив, что США, скорее всего, будут отставать от развивающихся стран.

Вакцина против кори, паротита и краснухи

“Мои исследования сосредоточены на эпидемиологии и разработке вакцин, и я руководила программой борьбы с COVID-19 в своём учреждении и в Американской академии педиатрии,” – сказала доктор Ивонн-Бонни-Мальдонадо, профессор педиатрии и исследований и политики в области здравоохранения Стэнфордского университета, специализирующийся на инфекционных заболеваниях. “Я хочу поблагодарить вас за возможность рассказать о вакцине, которая незаметно защищает миллионы детей уже почти два десятилетия – вакцина против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы (MMRV).”

“Вакцина против кори, паротита и краснухи (MMRV), которая предотвращает серьёзные детские заболевания. Они безопасные, эффективные и проверенные временем. У нас есть многолетний опыт применения этих вакцин,” – продолжила она. “Детям рекомендуется вводить их двумя дозами: первую — в возрасте 12–15 месяцев, а вторую — в возрасте 4–6 лет.”

От чего защищает эта вакцина: корь — один из самых заразных вирусов, известных медицине. До появления вакцин корь ежегодно становилась причиной около 500 смертей, и 48 000 госпитализаций в США. Она также может вызывать энцефалит и постоянную инвалидность. Осложнения включают ушные инфекции у 1 из 10, пневмонию у 1 из 20, отёк мозга или энцефалит у 1 из 1000, и смерть в 1 из 3000 случаев, особенно у младенцев и детей младшего возраста. Краснуха — лёгкое заболевание для большинства детей и взрослых. Но она может быть разрушительной во время беременности.

Краснуха — это инвазивный вирус, который может вызывать выкидыши, мертворождение и врожденный синдром краснухи, который приводит к порокам сердца, слепоте и глухоте. До появления вакцины против краснухи наблюдались крупные вспышки краснухи, среди беременных женщин, что приводило к тысячам, десяткам тысяч случаев врожденного синдрома краснухи. Последняя вспышка, произошедшая в 1960-х годах, привела к десяткам тысяч выкидышей и более чем 20 000 детей, родившихся с врожденным синдромом краснухи в Соединенных Штатах.

Ветряная оспа – это еще одно заболевание, которое люди часто недооценивают. Оно может вызывать пневмонию, бактериальные инфекции и, в редких случаях, смерть. У переболевших в более позднем возрасте может развиться опоясывающий лишай — болезненное и иногда инвалидизирующее заболевание.

Свинку часто принимают за просто отёк щек, но на самом деле она может вызывать менингит, глухоту и бесплодие.

“Все эти заболевания, о которых мы сегодня говорим, я встречала в своей практике. Мы видели, как быстро она распространяется в школах и студенческих городках. Каждое из этих заболеваний по отдельности опасно,” – предупредила доктор Ивонн-Бонни-Мальдонадо. “Вместе они представляют серьёзную угрозу для здоровья ребёнка, и именно поэтому комбинированная вакцина, такая как MMRV, так ценна.”

“Научные данные, лежащие в основе MMRV, надёжны. Клинические испытания и десятилетия реальных данных показывают более чем 90% защиту после двух доз от каждого из этих четырёх заболеваний. Защита длительная, часто пожизненная. И, что немаловажно, иммунный ответ на комбинированную вакцину такой же сильный, как и на введение четырёх вакцин по отдельности,” – заявила она.

“Так почему же комбинированная вакцина? Потому что это проще для семей и медработников. Одна прививка защищает от четырёх заболеваний. Это означает меньше инъекций, меньше стресса для детей и более эффективные визиты в клинику. На самом деле, многие родители предпочитают комбинированную вакцину именно по этой причине. Комбинированные вакцины помогли сохранить общий охват вакцинацией в Соединённых Штатах одним из самых высоких в мире.”

“А теперь давайте поговорим о безопасности, потому что этот вопрос справедливо задаёт каждый родитель. Вакцина MMR чрезвычайно безопасна. Как и все вакцины, она может вызывать лёгкие реакции, болезненность в месте инъекции, лёгкую сыпь или временное повышение температуры. Основной вопрос безопасности, за которым мы пристально следим, — это фебрильные судороги. После первой дозы у детей, которым вводят MMR и ветряную оспу отдельно, то есть по одной в каждую руку. Примерно у 8 из 10 000 детей фебрильные судороги возникают после вакцинации MMR, по сравнению с примерно 4 из 10 000 при раздельных прививках. Это дополнительный риск 0,04%.”

И важно, что фебрильные судороги возникают при обычной детской лихорадке, из-за обычных вирусных инфекций, а также вакцин. Таким образом, они связаны не только с вакциной MMR. Фебрильные судороги кратковременны, проходят сами собой и не причиняют долгосрочного вреда, заверила доктор Ивонн-Бонни-Мальдонадо.

“Ко второй дозе эта разница исчезает. После почти 20 лет наблюдения мы не обнаружили серьёзных долгосрочных рисков, связанных с MMRV. Преимущества значительно перевешивают риски. Сегодня около 15% семей в США выбирают MMRV для первой дозы. Хотя более 95% используют её для второй дозы, такая схема отражает продуманный баланс. Некоторые врачи и родители предпочитают отдельные прививки при первом визите, чтобы минимизировать даже незначительный дополнительный риск судорог. Другие предпочитают меньшее количество инъекций. В любом случае, оба варианта обеспечивают надёжную и длительную защиту.”

“С момента введения вакцины мы предотвратили миллионы случаев кори, паротита, краснухи и ветряной оспы,” – заявила доктор Мальдонадо. “Вакцина MMRV — это больше, чем просто удобство. Она является частью более широких усилий общественного здравоохранения по защите детей, семей и сообществ. Вспышки заболеваний напоминают нам о том, что поставлено на карту. Только в прошлом году вспышки кори в США привели к госпитализации десятков детей, большинство из которых не были вакцинированы.”

Распространение дезинформации о вакцине против кори стало ключевым фактором, побуждающим родителей отказываться от вакцинации своих детей. Вспышка кори в этом году на юго-западе США и снижение уровня вакцинации привели к самому высокому числу случаев кори в США с 1992 года.

COVID-вакцины

“Это были действительно американские горки для вакцин от COVID, мы никогда не думали, что столкнёмся с этим в данный момент,” – сказал доктор Питер Чин-Хонг, специалист по инфекционным заболеваниям и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско “Потому что не только рекомендации людей меняются в зависимости от штата, в зависимости от мер по обеспечению соблюдения.”

“Мы упускаем из виду, кого следует защищать от COVID. Есть четыре группы: первая группа – люди 65 лет и старше, независимо от состояния здоровья. Эти люди по-прежнему являются основной причиной госпитализаций, по-прежнему являются основной причиной смертей. Около 50 000 смертей от COVID в 2024 году. Вторая группа — это беременные женщины. Независимо от того, есть ли у них проблемы со здоровьем или нет. Мы полагаемся на антитела матери, которые должны пройти через плаценту, чтобы защитить нерождённого ребёнка. Мы не можем вакцинировать детей младше 6 месяцев. Важно защитить не только мать,

“Третья группа – это дети. Мне кажется, мы упустили из виду тот факт, что из-за высокой заболеваемости и смертности среди пожилых людей очень высокие показатели также касаются самых маленьких детей. Четвёртая группа – это люди любого возраста с любыми сопутствующими заболеваниями, особенно те, у кого очень ослаблен иммунитет.

“Но у нас есть силы позитива, то есть Альянс здравоохранения Западных Штатов, то есть Калифорния, Орегон и Вашингтон, к которому присоединились Гавайи. Мы будем использовать науку, таких людей, как Ивонн Восемь штатов Восточного побережья тоже это сделали, и они разбросаны по всей стране, например, Иллинойс, Миссури и т.д., которые тоже это делают,” – рассказал он о штатах, которые решили самостоятельно принимать решения о вакцинах от Covid. “По крайней мере, в некоторых штатах это будет чем-то, что может смягчить то, что исходит из таких органов, как Центры по контролю и профилактике заболеваний.”

“Сейчас мы, Соединённые Штаты, находимся в глобальном авангарде в вопросах иммунизации, и много-много лет мы были лидером в области научно обоснованной профилактики во многих странах,” – сказал доктор Питер Чин-Хонг.

“Начнём с решения госсекретаря Кеннеди. Его действия, на мой взгляд, очень типичны для юриста – учёные и медики, мы работаем в реальных условиях. Мы должны делать то, что работает, и смотреть, что есть. Когда ты юрист, факты не обязательно так важны, как то, в чём ты можешь убедить присяжных или судью. И я думаю, что многое здесь происходит: мифотворчество, сочинение прекрасных или ужасных историй. И, честно говоря, да, многие люди из-за этого пострадают,” – заявил вирусолог, доктор Бенджамин Ньюман, профессор биологии Техасского университета A&M.

“Часть этого решения, или того, что было принято непосредственно перед решением ACIP, заключалась в том, что Министерство здравоохранения и социальных служб отозвало около 500 миллионов долларов, выделенных на мРНК-вакцину. Проблема в том, что часть этих средств пошла на лечение заболеваний, которые, вероятно, можно остановить только РНК-вакцинами. Одно из них — ВИЧ. Думаю, ещё одна проблема, которая возникла в некоторых сообщениях Министерства здравоохранения и социальных служб, заключается в идее о том, что эти новые вакцины, по-видимому, защищают лишь на какое-то время, в то время как некоторые детские прививки, например, от полиомиелита, как утверждается, защищают на всю жизнь, хотя, возможно, на самом деле это немного меньше,” – продолжил он.

“Проблема в том, что COVID — это не полиомиелит. На встрече ACIP представлено несколько наборов слайдов, и вы можете с ними ознакомиться. Они перечислены на сайте. И вы можете сами их просмотреть. Вы увидите набор в основном очень разумных наборов слайдов. Но на каждой из этих встреч есть один набор слайдов, который, по мнению этого конкретного молекулярного биолога, совершенно безумен – похоже, именно он оказал наибольшее влияние.”

“Я думаю, что когда есть люди, готовые принять какие-то не очень-то основанные на фактах вещи, и готовы придерживаться совершенно иных стандартов, которые, вероятно, не должны быть таковыми, то, вероятно, этим рекомендациям не стоит особо доверять. Конечно, я бы не стал,” – подытожил он, говоря о ACIP.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services