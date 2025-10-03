Основатель техасской мегакеркви Роберт Моррис признал вину в сексуальном насилии над ребёнком

Роберт Моррис, основатель одной из крупнейших мегакерквей США — Gateway Church в Далласе, Техас, признал себя виновным в пяти эпизодах непристойных действий с несовершеннолетней. По данным суда, жертвой злоупотреблений стала 12-летняя девочка.

Суд приговорил Морриса к 10-летнему условному сроку, из которых первые шесть месяцев он проведёт в тюрьме.

Он также обязан зарегистрироваться как сексуальный преступник и выплатить 250 000 долларов США в качестве возмещения ущерба.

Дело связано с обвинениями, возникшими несколько десятилетий назад в Оклахоме. Эти обвинения долго оставались нераскрытыми, но в прошлом году, после того как женщина обвинила Морриса в сексуальном насилии в 1980-х, дело вновь было возобновлено.

В четверг в суде мисс Клемишир сквозь слёзы рассказала, что злоупотребления Морриса затронули все сферы её жизни. По её словам, пастор, работавший странствующим евангелистом, жил с её семьёй в Хомини, Оклахома, и насиловал её на протяжении четырёх лет.

Клемишир и её семья присутствовали в суде на слушании по признанию вины Морриса. Она впервые публично обвинила его в 2024 году, после чего Моррис объявил о своём уходе с поста пастора, признав «моральный провал» с «молодой девушкой».

В суде мисс Клемишир подчеркнула: «Нет согласия 12-летнего ребёнка» и что она была ребёнком, а не «молодой девушкой». Она также отметила, что впервые рассказала о насилии родителям и руководству церкви в 1987 году, но полиция не была вызвана.

Моррис известен как влиятельный религиозный лидер и бывший советник Дональда Трампа. Он основал Gateway Church, которая считается одной из крупнейших мегакерквей в США, с десятками тысяч прихожан. После того как стали известны обвинения, Моррис ушёл с поста пастора.

Случай вызвал широкий общественный резонанс в США и за их пределами, привлекая внимание к проблемам сексуального насилия в религиозных организациях. Эксперты отмечают, что признание вины Моррисом является редким прецедентом в подобных делах против известных духовных лидеров.

Сторона обвинения заявила, что приговор демонстрирует решимость судебной системы пресекать любые преступления против детей, независимо от социального статуса или влияния обвиняемого.