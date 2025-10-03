Президент Дональд Трамп заявил, что США официально вступили в «военный конфликт» с наркокартелями, которые его администрация отнесла к «незаконным вооружённым группам». В соответствии с меморандумом Трампа, действия картелей, включая перевозку наркотиков и вооружённое сопротивление, квалифицируются как действия враждебных сил, угрожающих национальной безопасности США.

Ранее военные США нанесли удары по как минимум трём судам у берегов Венесуэлы, на которых, как сообщается, находились наркоторговцы и наркотики. Представители Белого дома подчёркивают, что эти действия законны и находятся в рамках президентских полномочий.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года в США было зафиксировано около 87 000 случаев смерти от передозировки наркотиками, что на 24% меньше по сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на снижение общей статистики, передозировки остаются ведущей причиной смерти среди американцев в возрасте от 18 до 44 лет.

В ответ на угрозу, исходящую от наркокартелей, администрация Трампа инициировала серию военных операций, направленных на пресечение наркотрафика. Эти действия получили поддержку со стороны ряда сенаторов, однако вызвали вопросы о правомерности использования военной силы без предварительного одобрения Конгресса.