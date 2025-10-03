ГОРОД СИТРУС-ХАЙТС УВЕДОМЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Настоящим уведомляется, что в среду, 22 октября 2025 года, в 18:00 или сразу после того, как данный вопрос будет поставлен на рассмотрение, Городской совет Ситрус-Хайтс проведёт публичные слушания по следующим вопросам, связанным с Программой грантов на развитие общин (CDBG):

Проект Плана действий на 2026 год по программе CDBG и распределение финансирования.

Цель слушаний — получение общественных комментариев по проекту Плана действий на 2026 год и распределению финансирования. Окончательное решение по данному вопросу планируется рассмотреть на заседании Городского совета в среду, 12 ноября 2025 года.

Проект Плана действий на 2026 год описывает предполагаемое использование средств CDBG в период с января по декабрь 2026 года. Хотя Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) ещё не объявило официальное распределение средств на 2026 год, город ожидает получить около 600 000 долларов. В проекте плана предлагается направить данные средства на следующие допустимые мероприятия: предоставление социальных услуг, улучшение общественной инфраструктуры (капитальные проекты), ремонт жилья, планирование и администрирование.

Все предлагаемые мероприятия должны соответствовать целям и приоритетам, определённым в Консолидированном плане на 2025–2029 годы — пятилетней дорожной карте города по использованию федеральных средств CDBG. Эти приоритеты были разработаны на основе общественного участия, анализа жилищных и социальных потребностей местного сообщества. План ориентирован на поддержку жителей с низким и средним доходом за счёт улучшения доступа к доступному жилью, модернизации инфраструктуры, расширения общественных услуг и создания экономических возможностей.

Данное уведомление является частью выполнения требований HUD по обеспечению участия граждан. Получатели средств CDBG обязаны предоставлять общественности доступ к программным документам и возможность комментировать предложенное использование средств.

Если вы хотите выступить во время слушаний, пожалуйста, заполните регистрационную форму выступающего и передайте её городскому секретарю до начала заседания. Мэр оставляет за собой право ограничивать время выступлений. Также вы можете направить комментарий заранее, заполнив онлайн-форму до 16:00 в день заседания по этому веб-адресу.

Письменные комментарии должны содержать не более 250 слов и будут зачитаны городским секретарём во время заседания.

Проект Плана действий на 2026 год будет доступен для ознакомления начиная с 7 октября 2025 года по следующим адресам:

Мэрия города Ситрус-Хайтс — 6360 Fountain Square Drive

Библиотека Sylvan Oaks — 6700 Auburn Boulevard

Веб-сайт города: Citrusheights.net.

Период общественного обсуждения и подачи комментариев: с 7 октября по 13 ноября 2025 года.

Кроме устных комментариев на слушаниях, письменные замечания можно направить:

Почтой:

Nicole Piva Координатор программ по жилью и социальным услугам 6360 Fountain Square Drive Citrus Heights, CA 95621 Телефон: 916-727-4752

Email: [email protected]

В соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями (ADA), если вам нужен данный документ в альтернативном формате или требуется помощь для участия в слушаниях, пожалуйста, свяжитесь с координатором ADA по телефону 916-725-2448 не менее чем за 48 часов до заседания. Пользователи TTY/TDD могут связаться с городом через Калифорнийскую службу реле, набрав 7-1-1. Услуги перевода предоставляются лицам с ограниченным знанием английского языка при условии запроса минимум за пять (5) рабочих дней до заседания.