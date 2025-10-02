В Лос-Анджелесе арестованы пять членов и пособников уличных банд Сан-Фернандо-Вэлли — Vanowen Street Locos и Elmwood Rifa 13. Четверо из них обвиняются в участии в заговоре с целью заказного убийства армянского криминального авторитета, однако жертвой нападения стала его гражданская супруга, раненная на глазах у двоих малолетних детей.

Задержаны Карлос Армандо Очоа Гримальди, 47 лет, из Силмара; Кристофер Айала, 29 лет, из Силмара; Эдир Де Ла Крус, 34 года, из Ван-Найса; Мария де Хесус Марес, 39 лет, из Ван-Найса; а также Хосе де Хесус Гонсалес-младший, 49 лет, из Льяно. При обысках изъято пять единиц огнестрельного оружия, глушитель, детали к оружию и более тысячи патронов.

Гримальди, Айала, Де Ла Крус и Марес обвиняются в использовании средств межштатной связи при совершении заказного убийства.

По данным следствия, конфликт возник между двумя местными криминальными авторитетами армянской мафии — Робертом Амиряном и Ара Артуни. С 2022 года они вели борьбу за контроль в Лос-Анджелесе, что сопровождалось нападениями, попытками убийств и похищением человека.

В марте 2025 года Гримальди и Ваагн Степанян открыли огонь по супруге Амиряна, когда та возвращалась домой с детьми. Женщина получила ранения. Мария Марес, выступавшая водителем, сообщила сообщникам, что «работа сделана», однако позже признала, что вознаграждение сократили, так как целью был не сам Амирян.

Все обвиняемые уже предстали перед федеральным судом в Лос-Анджелесе. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Каждый из них считается невиновным, пока вина не будет доказана в суде.