Латвийский брокер признал вину в незаконном экспорте американских авиационных технологий в Россию

56-летний гражданин Латвии Олег Чистяков (также известный как Olegs Čitsjakovs) признал вину в участии в многолетнем заговоре по обходу экспортных законов США. Он подавал ложные документы и после вторжения России в Украину в феврале 2022 года продолжал закупать и перепродавать в Россию высокотехнологичное авиационное оборудование без лицензий Министерства торговли США.

Согласно материалам дела, Чистяков действовал в сговоре с гражданами США Кириллом Григорием Буяновским (62 года) и Дугласом Эдвардом Робертсоном (58 лет) из Канзаса. Они вместе через компанию KanRus Trading Co. Inc. занимались продажей, ремонтом и отправкой американских авионических систем клиентам в России и других странах, эксплуатирующих российские самолёты, включая ФСБ РФ. Буяновский и Робертсон были арестованы в Канзасе в марте 2023 года и признали вину.

Чистяков признал, что использовал свою эмиратскую фирму RosAero FZC для обхода санкций, закупая оборудование в США и переправляя его через третьи страны — Лаос, ОАЭ и другие. Для сокрытия операций он и его сообщники оформляли поддельные счета, пользовались банковскими счетами в Казахстане, Киргизии и ОАЭ, а также отправляли продукцию через фирмы-посредники.

В рамках сделки о признании вины Чистяков согласился на конфискацию личных активов.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Приговор будет вынесен 10 марта 2026 года федеральным судьёй после рассмотрения рекомендаций по наказанию.