Что такое шатдаун правительства США

Шатдаун (shutdown) — это частичная остановка работы федерального правительства США, которая происходит, когда Конгресс и президент не могут согласовать федеральный бюджет или принять временный закон о финансировании.

В США бюджетные средства распределяются через ежегодные законы о финансировании. Если к началу нового финансового года (1 октября) бюджет или временный закон не принят, у правительства не оказывается денег для финансирования части своих функций. Тогда многие государственные учреждения обязаны приостановить работу.

Как это работает

Продолжают работать службы, которые необходимы для жизни и безопасности: вооружённые силы, полиция, службы безопасности аэропортов, почта, медицинская помощь в экстренных случаях.

Вынужденно закрываются или сокращают деятельность национальные парки, музеи, часть административных ведомств, исследовательские программы.

Госслужащие делятся на две категории: те, кто продолжает работать без гарантии зарплаты («essential workers»), и те, кто отправляется в неоплачиваемый отпуск до возобновления финансирования.

Последствия шатдауна

Задержки выплат зарплат сотням тысяч федеральных сотрудников.

Ограничение работы государственных учреждений, что сказывается на гражданах и бизнесе.

Потери для экономики: при длительном шатдауне ущерб измеряется миллиардами долларов.

Почему это происходит

Система сдержек и противовесов в США предполагает, что бюджет должен одобрить Конгресс и подписать президент. Если стороны не могут договориться по ключевым вопросам (налоги, расходы, социальные программы, военные траты), возникает политический тупик, приводящий к шатдауну.

История

Первый шатдаун в современном виде произошёл в 1981 году. С тех пор они случались более 20 раз, иногда длились всего несколько дней, но бывали и рекордные — например, 35-дневный шатдаун 2018–2019 годов.