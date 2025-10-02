Министр войны США Пит Хегсетх: «Эра Министерства обороны закончилась»

Министр войны США Пит Хегсетх выступил перед генералами и офицерами в Куантико, Вирджиния, объявив о полном реформировании американской армии и новой культуре Военного ведомства. «Эра Министерства обороны закончилась. Добро пожаловать в Военное ведомство», — заявил он, подчеркнув, что теперь главная миссия армии — подготовка к войне и победа в любых конфликтах.

Хегсетх подчеркнул принцип «мир через силу»: «Наш номер один — быть сильными, чтобы предотвратить войну. Пацифизм наивен и опасен. Либо вы защищаете свой народ и суверенитет, либо будете подчиняться кому-то другому».

Министр обозначил борьбу с «идеологическим мусором», который, по его словам, ослаблял армию: «Мы прекращаем войну против воинов. Никаких “месяцев идентичности”, офисов DEI, мужиков в платьях, поклонения изменению климата или других отвлекающих факторов. Все это конец».

Ключевым пунктом реформ стала строгая дисциплина и единые высокие стандарты для всех военнослужащих: «Если вы не соответствуете мужскому уровню физической подготовки для боевых позиций, не можете сдать тесты или не хотите бриться — время менять должность или профессию. Стандарты должны быть едины и высоки. Если нет — это не стандарты, а лишь предложения, которые могут стоить жизни вашим сослуживцам».

Особое внимание уделено внешнему виду: «Эра неопрятного внешнего вида и бород закончена. Никаких бород, длинных волос и декоративных причёсок. Если хотите носить бороду — присоединяйтесь к спецназу. Если нет — брейтесь и выглядите профессионально».

Хегсетх призвал к возвращению культуры агрессивного и решительного лидерства: «Мы ликвидируем культуру “ходьбы по яичной скорлупе”. Командиры и унтер-офицеры должны иметь полномочия применять стандарты без страха, что кто-то подаст жалобу. Настоящее токсичное руководство — это когда низкие стандарты ставят под угрозу жизнь подчиненных».

Особое внимание уделено физической подготовке: «Каждый военнослужащий обязан проходить тест по физической подготовке дважды в год, соблюдать требования к росту и весу, тренироваться каждый рабочий день. Это не йога и не растяжка — это настоящая подготовка».

Кроме того, Хегсетх подчеркнул, что продвижение по службе будет исключительно по заслугам: «Цвет кожи, пол, гендерные квоты — больше не имеют значения. Продвижение только по профессионализму и боевой подготовке».

Заканчивая речь, министр обратился к военнослужащим с мотивацией: «Вы отличаетесь от обычных людей. Мы воюем не потому, что ненавидим врагов, а потому что любим тех, кого защищаем. Летальность — наша визитная карточка, победа — единственно допустимый исход».

Речь Пита Хегсета стала заявлением о новой культуре Военного ведомства: строгой, боеспособной, аполитичной, дисциплинированной и ориентированной на результат в любой ситуации. «Президент Трамп поддерживает вас, я поддерживаю вас. Действуйте решительно и без компромиссов, потому что теперь мы — Военное ведомство. Да хранит Бог наших солдат», — завершил министр.

Ранее сообщалось о переименовании Министерства обороны Трампом в Министерство войны.