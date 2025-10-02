Антон Юрьевич Хоптынский

Министерство внутренней безопасности США (DHS) опровергло “ложные заявления СМИ” о голодовках и «ужасных условиях» в центре задержания нелегалов в Луизиане. Согласно официальному сообщению, все заключённые “имеют доступ к медицинской помощи, три полноценные еды в день, юридическое сопровождение и другие необходимые вещи”.

«Факты таковы: голодовки нет. Этот центр содержит худших из худших: 26 насильников детей, 20 других сексуальных преступников и 28 убийц», — заявила помощник министра Триша МакЛафлин.

Центр удерживает преступников-нелегалов, чтобы они не представляли угрозу для общества. Среди худших из худших — Антон Юрьевич Хоптынский, родившийся в России, находящийся в опеке ICE в штате Луизиана, в Louisiana ICE Processing Center, осуждённый за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего.

DHS подчёркивает, что любые заявления о «нечеловеческих условиях» — ложь, а главная задача центров — безопасность и здоровье находящихся под опекой.

Ранее сообщалось, что десятки беженцев из постсоветских стран подавали в суд на власти США, пытаясь улучшить условия содержания в детеншен-центрах Луизианы и других штатов. В частности, двое российских беженцев сообщили «Славянскому Сакраменто» о проведённой ими голодовке в центре задержания в штате Невада.