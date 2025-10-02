В конце сентября в центре обработки задержанных в Нью-Йорке активисты и политики, защищающие нелегальных иммигрантов, попытались освободить всех заключённых, находившихся под стражей иммиграционных властей США.

Аскер Асланович Хутов

Как сообщает Министерство внутренней безопасности (DHS), среди арестованных был Аскер Асланович Хутов — преступный иммигрант из России, незаконно пребывавший по туристической визе и осуждённый за хранение краденого имущества.

«Всего в центре содержатся 16 самых опасных преступников-иммигрантов, включая членов банды MS-13, наркоторговцев и многократных пьяных водителей», — отметила помощник секретаря DHS Триция МакЛафлин. «Именно этих преступников политики пытались вернуть на улицы Нью-Йорка. Мужчины и женщины ICE ежедневно рискуют жизнями, задерживая опасных преступников-иммигрантов, чтобы защитить граждан США».