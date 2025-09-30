Президент США Дональд Трамп заявил, что введёт 100% пошлину на все фильмы, произведённые за пределами США. По его словам, киноиндустрия «была украдена другими странами», и особенно пострадала Калифорния с «слабым и некомпетентным губернатором». Трамп напрямую указал на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, обвинив его в неспособности защитить американскую киноиндустрию.

Губернатор Ньюсом назвал инициативу Трампа примером того, какой стала Америка при его правлении, отметив, что повышение пошлин ударит по зрителям и индустрии. Сторонники Трампа считают, что пошлины защитят американскую киноиндустрию и рабочие места, противники — что это приведёт к росту цен на билеты и ослаблению международного сотрудничества в кино.

Ранее сообщалось, что Калифорния будет субсидировать кинопроизводство по всему штату.

