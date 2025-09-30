Президент США Дональд Трамп резко ответил на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможности ядерной войны. В ходе выступления перед американскими военными в Куантико 30 сентября Трамп назвал Медведева «глупым человеком» и напомнил, что США обладают «большим ядерным арсеналом, чем кто-либо в мире».

«Россия позволила себе угрозы, и я отдал приказ направить подводную лодку — ядерную субмарину. Это самое смертоносное оружие, когда-либо созданное человеком. Ее невозможно обнаружить. В подводных технологиях мы опережаем Россию и Китай минимум на 25 лет», — заявил американский президент.

Глава Белого дома также подтвердил, что по его распоряжению к берегам России направлены два американских атомных подводных лодки. По словам Трампа, этот шаг является ответом на «чрезвычайно провокационные заявления» со стороны Медведева и Кремля.

“В новом эпизоде лютого голливудского триллера “Американские ядерные подводные лодки как средство возмездия за посты неприятеля в соцсети X” классик американского кино категории Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он “отправил к российским берегам”, описывая в этой серии, “что они были очень хорошо спрятаны”. Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: “Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет”, – написал Медведев.

В августе между бывшим российским лидером и президентом США произошел резкий обмен заявлениями. Медведев, отвечая на ультиматум Трампа по Украине, написал, что Москва не станет мириться с угрозами, назвав подобные слова шагом к войне с Америкой. В ответ Трамп охарактеризовал публикацию Медведева как «глупую и провокационную», самого его назвал «несостоявшимся президентом», а также посоветовал замглавы Совбеза России «следить за словами», предупредив, что тот «играет с огнем».