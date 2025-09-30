Агенты Сектора пограничной службы США в Юме совместно с другими федеральными правоохранительными органами на прошлой неделе задержали 33-летнего гражданина Таджикистана, находившегося в стране незаконно.

Ранее мужчина дважды был арестован местной полицией Филадельфии за преступления, связанные с наркотиками, но был отпущен на свободу из-за политики «городов-убежищ», не уведомив федеральные органы.

Сейчас он находится под федеральным арестом и будет предъявлено обвинение в недопустимости пребывания в США. После судебного разбирательства его планируется депортировать из страны.

Ранее сообщалось о массовых задержаниях граждан Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана в ряде штатов.

