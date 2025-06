Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил о запуске 48 новых кинематографических проектов, которые будут реализованы на территории штата благодаря государственной программе налоговых стимулов для кино- и телеиндустрии. Эта инициатива призвана укрепить позиции Калифорнии как глобального центра кинопроизводства и сохранить рабочие места в творческом секторе.

В новый перечень вошли как крупные студийные ленты, так и независимые картины. Ожидается, что совокупный экономический эффект от реализации этих проектов составит $664 млн, а общее число задействованных актёров и технических специалистов превысит 6 500 человек.

«Мы не случайно стали сердцем мировой индустрии развлечений. Это результат десятилетий труда талантливых специалистов. Сегодняшние решения помогают сохранить это наследие и обеспечивают работой тысячи людей за кулисами, укрепляя местные экономики», — подчеркнул губернатор Ньюсом.

Фильмы, участвующие в программе, предусматривают более 1 300 съёмочных дней на территории Золотого Штата. Более половины съёмок пройдут в Лос-Анджелесе — историческом центре американского кинопроизводства. Остальная часть — в других округах, включая Вентуру, Сан-Франциско, Эльдорадо, Плейсер, Сакраменто, Сан-Бернардино и Керн. Это обеспечит ощутимую экономическую отдачу и за пределами мегаполиса.

Особое внимание уделено проектам, снимающимся вне Лос-Анджелеса — таких 22. Они принесут 329 съёмочных дней в нетрадиционных локациях, включая прибрежные и сельские районы.

«Поддержка кинопроизводства на родной земле особенно важна сейчас. Мы стремимся создать равные условия как для крупных студий, так и для независимых команд, распространяя положительный эффект от съёмок по всей Калифорнии», — заявила директор Калифорнийской кинокомиссии Колин Белл.

Среди победителей последнего раунда — пять студийных фильмов, в том числе продолжение комедии One of Them Days, продюсером которой выступает Исса Рэй. Проект планирует инвестировать в экономику штата свыше $39 млн.

Также утверждено шесть независимых картин с бюджетом более $10 млн, включая Gold Mountain, The Teller и They Follow. Их съёмки пройдут в удалённых от Лос-Анджелеса регионах. Ещё 37 инди-фильмов с более скромными бюджетами расширят возможности для начинающих и недостаточно представленных авторов.

«Лос-Анджелес стал органичной частью сюжета первого фильма. Благодаря поддержке штата, мы рады снова вернуть героев на улицы города в продолжении», — отмечается в заявлении продюсерской команды.

В прошлом году губернатор предложил увеличить годовой бюджет налоговых льгот с $330 млн до $750 млн, чтобы усилить конкурентоспособность штата на фоне других регионов США и зарубежных стран. Согласно «Экономическому плану рабочих мест Калифорнии», творческая экономика считается одним из ключевых драйверов роста.

На 2023 год в этом секторе насчитывалось более 220 000 рабочих мест, а средний доход специалистов превышал $160 000 в год — на 50% выше среднего показателя по штату.

Помимо Лос-Анджелеса, активное развитие креативных индустрий отмечается в районах Красных лесов, Бэй-Эриа и Южной приграничной зоне.

Калифорнийская программа налоговых льгот для кино- и телеиндустрии была запущена в 2009 году. За это время она одобрила 799 проектов, помогла предотвратить «утечку» производств в другие штаты, создала новые карьерные возможности для технических специалистов и способствовала развитию региональных экономик. Программа поощряет съёмки за пределами Лос-Анджелеса и возвращение проектов в Калифорнию.

Следующее окно подачи заявок для телевизионных проектов откроется с 7 по 9 июля 2025 года, а для кинофильмов — с 25 по 27 августа 2025 года. Подробности доступны на сайте Калифорнийской кинокомиссии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship