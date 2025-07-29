Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, касающееся конфликта в Украине.

Ранее 47-й президент США в ходе визита в Шотландию и встречи с новым премьер-министром Великобритании Кииром Стармером потребовал от Москвы «реальных шагов к миру» в течение 10–12 дней, сократив первоначальный срок ультиматума в 50 дней. По его словам, крайний срок — 9 августа.

Медведев прокомментировал это в социальной сети X (ранее Twitter), отметив, что Трамп играет в игру ультиматумов с Россией и должен помнить две вещи: Россия — это не Израиль и не Иран, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне, но не между Россией и Украиной, а с собственной страной. Медведев также призвал Трампа не повторять путь Джо Байдена.

Кроме того, российский политик отреагировал на заявление Трампа о введении дополнительных 10-процентных пошлин против стран, поддерживающих политику БРИКС. По словам Медведева, это лишь подтверждает правильность выбранного Россией курса.