Трамп распорядился строго применять смертную казнь в Вашингтоне

Президент Дональд Трамп подписал президентскую директиву, согласно которой Генеральный прокурор США и федеральный прокурор округа Колумбия обязаны полностью применять федеральные законы о смертной казни для наказания наиболее тяжких преступлений в столице страны.

Документ предусматривает, что в случае доказанной вины федеральные прокуроры должны добиваться высшей меры наказания во всех подходящих делах. Также директива предписывает максимально использовать федеральную юрисдикцию для преступлений, за которые положена смертная казнь, в Вашингтоне.

По словам Белого дома, меры направлены на защиту жителей и гостей столицы, а также на то, чтобы вооружённые и насильственные преступники понесли «самое строгое наказание по закону». В последние годы, отмечает администрация, мягкая политика округа Колумбия способствовала росту преступности: в 2024 году уровень убийств составил 27,3 на 100 000 жителей — четвёртый по величине показатель в США, значительно выше, чем в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и Комптоне.

Ранее Трамп уже подписывал приказы по восстановлению правопорядка в округе: создавал специальные группы по безопасности, привлекал Национальную гвардию, отменял возможность безналичной залоговой свободы и повышал число правоохранителей. Президент подчеркнул, что намерен вернуть Вашингтону «красоту и безопасность» и превратить столицу в «образец порядка и развития».