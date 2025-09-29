Пророчество о «Вознесении 2025» не сбылось — интернет и верующие разочарованы

Пророчество южноафриканского пастора Джошуа Мхлакела о том, что «Вознесение» произойдёт 23–24 сентября 2025 года, не сбылось. Несмотря на это, тысячи верующих следили за датой в TikTok, создавая целое движение под названием «RaptureTok».

По данным опроса YouGov, проведённого 23 сентября среди 4041 взрослого в США, 46% участников верили, что смогут вознестись на небеса, 18% ожидали остаться на Земле, а 36% не могли определиться.

Актриса Шерри Шепард призналась, что однажды пропускала уплату налогов, штрафов за парковку и судебные заседания, будучи уверенной, что «Вознесение» заберёт её на небеса. В итоге она провела в заключении восемь дней. «Я не планировала быть здесь сегодня. Я думала, что Вознесение поднимет меня на небеса», — сказала 58-летняя бывшая соведущая шоу The View в среду на своём дневном телевизионном шоу Sherri.

Некоторые люди продолжали паниковать из-за пророчества, а пасторы, распространявшие прогноз, уже принесли извинения. Несмотря на провал предсказания, интерес к «Вознесению» остаётся высоким: пользователи TikTok обсуждают, как себя вести в случае конца света, и продолжают следить за возможными признаками событий последних времён.